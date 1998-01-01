الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تجرؤ على مهاجمة طهران

طهران /سما/

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، ان واشنطن لن تتجرأ على القيام بعمل عسكري ضد إيران، مؤكدا أن طهران لن تتفاوض مع واشنطن. وقال يد الله جافاني وهو مسؤول سياسي في الحرس الثوري الإيراني لوكالة تسنيم للأنباء "لن تعقد محادثات مع الأميركيين ولن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضدنا". وأضاف المسؤول الإيراني "أمتنا ترى أميركا غير موثوقة".

وأعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الخميس، أن الايرانيين اظهروا أنهم مصدر "تهديد كبير"، وذلك توضيحا لقراره إرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز "بي 52" الى المنطقة.

وقال ترامب متحدثا الى صحافيين "لقد اظهروا تهديدا كبيرا"، مضيفا "لدينا معلومات قد لا تتصورونها" من دون ان يوضح ماهية هذه المعلومات. وسئل ترامب عن مدى إمكان اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، فقال "لا اريد أن اقول كلا لكنني آمل بالا يحصل ذلك". واضاف "اريدهم أن يتواصلوا معي نحن مستعدون للحوار".

والخميس، رفض الأوروبيون المهلة التي حددتها إيران قبل أن تعلق تنفيذ تعهدات اخرى قطعتها بشأن برنامجها النووي مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015، وتفادي أن تؤدي ضغوط واشنطن الى "تصعيد".

وقالت الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق مع إيران (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".

وهدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بتعليق تنفيذ تعهدات اخرى في حال لم تتوصل الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق الى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الاميركية التي اعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف.