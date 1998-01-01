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الرئيس يهنئ رئيس جمهورية قيرغيزستان بعيد النصر

الجمعة 10 مايو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ رئيس جمهورية قيرغيزستان بعيد النصر


رام الله / سما /

 هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباي شاريبوفيتش جينبيكوف، بمناسبة احتفال بلاده بعيد النصر.

وقال الرئيس في البرقية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا من خلالكم لحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق اتقدم بأحر التهاني القلبية متمنين أن يعود عليكم وعلى شعبكم وبلدكم بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وأعرب الرئيس عباس ، عن تقديرنا العالي لمواقف الرئيس جينبيكوف، الأخوية، ودعمه الثابت لشعبنا في نضاله المشروع من اجل إنهاء الاحتلال لبلادنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية التي ستكون واحة أمن وسلام وجوار حسن".

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