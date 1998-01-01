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تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس

الجمعة 10 مايو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس


القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام عبرية،  اليوم الجمعة، أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت تأجيل إخلاء سكان قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن المحكمة العليا قررت تأجيل الاخلاء الى الشهر القادم، وذلك بعدما قدمت الحكومة الاسرائيلية طلبا للمحكمة تطلب فيه التأجيل.

وقالت الحكومة الاسرائيلية في توجهها للمحكمة " أن السبب لموقفها هذا هو انه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات ومن غير الواضح ماذا ستكون سياسة الحكومة الجديدة بخصوص هذه القضية ".

يشار الى أن الاستئناف لاستعجال تنفيذ اخلاء سكان الخان الأحمر، قدمته جمعية "رغفيم"، وهذه هي المرة السادسة التي يتم رفض الاستئناف بخصوص هذه القضية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح قبل الانتخابات الإسرائيلية التي عقدت الشهر الماضي " أنه سيتم اخلاء سكان الخان الاحمر قريبا جدا"

#الخان الأحمر

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