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وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما

الجمعة 10 مايو 2019 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الكوميديان البريطاني فريدي ستار عن 76 عاما


وكالات / سما /

عُثر على الممثل الكوميدي الشهير فريدي ستار، عصر الخميس، ميتا بمنزله في إسبانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم تتوصل الشرطة حتى الآن إلى موعد الوفاة، إلا أن مقدمة الرعاية الخاصة به أخبرت الشرطة أنها رأته على قيد الحياة في الصباح وأنها كانت قد عادت إلى العقار في فترة ما بعد الظهر بعد أن فشلت في الوصول إليه عبر الهاتف.

وقال مصدر إن النجم البريطاني كان قد وجد عاريًا على الأرض داخل منزله في التلال فوق منتجع Mijas Costa الشهير لقضاء العطلات، الذي يقع بين فوينخيرولا وماربيلا بإسبانيا.

وكان فريدي المغني الرئيسي لفرقة Midnighters خلال ستينيات القرن الماضي، واشتهر بشكل بارز في أوائل سبعينيات القرن الماضي بعد ظهوره في فيلم Opportunity Knocks.

#فريدي ستار

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