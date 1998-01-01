6 حيل لتفادي ضغط العزومات المفاجئة في رمضان

قد تواجهين بعض المواقف المفاجئة في الشهر الفضيل، لاسيما وإن كنتِ “سنة أولى زواج”، مثل دعوة شريكك لزملائه في العمل أو أفراد عائلته دون اتفاق مسبق بينكما.
وإليك 6 حيل لمواجهة ضغط العزومات المباغتة، دون عناء:
1- أعدي الأطباق السهلة، التي لا تتجاوز فترة تحضيرها ساعة ونصف.
2- اختيارات الدجاج المشويّ مع الخضار، أو طبق من المعكرونة بصلصة اللحمة، مع تزيين المائدة بالمقبلات سريعة التحضير، كالسمبوسة والكبة الجاهزة، فهي خيارات مثالية.
3- حضري بعض الوجبات والطبخات الجاهزة قبل حلول شهر رمضان، وضعيها في “الفريزر”، فيمكنك إعداد طبق من الأرز بالخلطة الشهيّ، إلى جانب الملوخية، أو البامية.
4- اطلبي من زوجك مساعدتكِ في الأعمال البسيطة، والتي تستغرق وقتًا قد تستفيدي منه في إعداد شيء آخر، وليكن على سبيل المثال السلطة، أو الشوربة وإعداد السفرة وترتيبات المنزل لاستقبال الضيوف.
5- في حال تأخرتي في المطبخ، وزعي بعض المقبّلات والعصائر؛ ليتسنَّ لضيوفكِ كسر صيامهم والتغافل عن التأخير.
6- أخيرًا لا تنسي العناية بمظهرك، واختاري الملابس المناسبة التي ستظهرين بها ليلة علمك بوجود عزومة.