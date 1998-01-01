6 حيل لتفادي ضغط العزومات المفاجئة في رمضان

وكالات / سما /

قد تواجهين بعض المواقف المفاجئة في الشهر الفضيل، لاسيما وإن كنتِ “سنة أولى زواج”، مثل دعوة شريكك لزملائه في العمل أو أفراد عائلته دون اتفاق مسبق بينكما.

وإليك 6 حيل لمواجهة ضغط العزومات المباغتة، دون عناء:

1- أعدي الأطباق السهلة، التي لا تتجاوز فترة تحضيرها ساعة ونصف.

2- اختيارات الدجاج المشويّ مع الخضار، أو طبق من المعكرونة بصلصة اللحمة، مع تزيين المائدة بالمقبلات سريعة التحضير، كالسمبوسة والكبة الجاهزة، فهي خيارات مثالية.

3- حضري بعض الوجبات والطبخات الجاهزة قبل حلول شهر رمضان، وضعيها في “الفريزر”، فيمكنك إعداد طبق من الأرز بالخلطة الشهيّ، إلى جانب الملوخية، أو البامية.

4- اطلبي من زوجك مساعدتكِ في الأعمال البسيطة، والتي تستغرق وقتًا قد تستفيدي منه في إعداد شيء آخر، وليكن على سبيل المثال السلطة، أو الشوربة وإعداد السفرة وترتيبات المنزل لاستقبال الضيوف.