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6 حيل لتفادي ضغط العزومات المفاجئة في رمضان

الجمعة 10 مايو 2019 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 حيل لتفادي ضغط العزومات المفاجئة في رمضان


وكالات / سما /

قد تواجهين بعض المواقف المفاجئة في الشهر الفضيل، لاسيما وإن كنتِ “سنة أولى زواج”، مثل دعوة شريكك لزملائه في العمل أو أفراد عائلته دون اتفاق مسبق بينكما.

 

وإليك 6 حيل لمواجهة ضغط العزومات المباغتة، دون عناء:

1- أعدي الأطباق السهلة، التي لا تتجاوز فترة تحضيرها ساعة ونصف.

2- اختيارات الدجاج المشويّ مع الخضار، أو طبق من المعكرونة بصلصة اللحمة، مع تزيين المائدة بالمقبلات سريعة التحضير، كالسمبوسة والكبة الجاهزة، فهي خيارات مثالية.

3- حضري بعض الوجبات والطبخات الجاهزة قبل حلول شهر رمضان، وضعيها في “الفريزر”، فيمكنك إعداد طبق من الأرز بالخلطة الشهيّ، إلى جانب الملوخية، أو البامية.

4- اطلبي من زوجك مساعدتكِ في الأعمال البسيطة، والتي تستغرق وقتًا قد تستفيدي منه في إعداد شيء آخر، وليكن على سبيل المثال السلطة، أو الشوربة وإعداد السفرة وترتيبات المنزل لاستقبال الضيوف.

5- في حال تأخرتي في المطبخ، وزعي بعض المقبّلات والعصائر؛ ليتسنَّ لضيوفكِ كسر صيامهم والتغافل عن التأخير.

6- أخيرًا لا تنسي العناية بمظهرك، واختاري الملابس المناسبة التي ستظهرين بها ليلة علمك بوجود عزومة.

#العزومات #رمضان

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