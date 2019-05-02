صراع الكبار على لقب الدوري الفلسطيني ينطلق اليوم

رام الله / سما /

يسدل الستار اليوم الجمعة على مباريات دوري القدس للمحترفين برعاية "أوريدو" انسجاما مع الخطة التي اعدها اتحاد كرة القدم من قبل دائرة المسابقات بشأن بداية ونهاية البطولة .

الاسبوع ال22 والأخير بدأ الخميس 2/5/2019 بلقاء جمع السموع والبيرة وانتهى بالتعادل 5/5 ويوم الجمعة جرى لقاء اخر جمع الظاهرية والامعري وانتهى بالتعادل 1/1 فيما فاز ثقافي طولكرم على اهلي الخليل 2/1 في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت.

وتستكمل مباريات الاسبوع بثلاث لقاءات هي الأهم ستحدد بطل دوري القدس للمحترفين لموسم 2018/2019 .

ثلاثة فرق تنافس على لقب البطولة : هلال القدس، شباب الخليل ومركز بلاطة وهي الفرق التي تناوبت على اعتلاء لائحة ترتيب الفرق خلال الموسم في مرحلتي الذهاب والاياب .

ثلاثة فرق فرصها متساوية في نيل اللقب، فهل يبتسم جمهور هلال القدس ليضيف هذا الانجاز الى سلسلة انجازاته الأخيرة في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ويحتفظ بلقب الدوري ؟؟

أم ان لفريق مركز بلاطة رأي اخر..؟ ويسعد أبناء المخيم بنيل لقب طالما انتظروه؟؟

وما رأي شباب الخليل في ذلك ؟ وخاصة ان قائدهم عبد الفتاح عرار يعرف الفريق المنافس " واد النيص " والذي سيقابله في مباراته الاخيرة عن ظهر قلب، وأعد خطته المحكمة لنيل اللقب ؟

اسئلة كثيرة تدور في الاذهان أبرزها : من سيقف امام اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ليتوج بلقب البطولة في احتفال تتويج ابطال البطولات التي تعود اتحاد كرة القدم تنظيمه كل عام ؟؟ .

اضافة الى ترقب الجميع قرار اتحاد كرة القدم على الاستئناف الذي قدمه مركز شباب بلاطة بشأن نتيجة مباراته مع ثقافي طولكرم والتي جرت على ملعب نابلس ؟؟تبقى الإجابة بانتظار الإعلان الرسمي من قبل اتحاد كرة القدم عن بطل موسم 2018/2019 لدوري القدس للمحترفين .والى تفاصيل المباريات

مركزا طولكرم وبلاطة

يحتضن ملعب طولكرم لقاء الفريقين الذي يبدأ الساعة العاشرة مساء في سهرة رمضانية يتوقع ان يحضرها عشاق كرة القدم من المركزين وابناء طولكرم .

عوض بدير يراقب اللقاء

بلاطة في أفضل أيامه وهذا حال فريق مركز طولكرم الذي لعب بطريقة جيدة في لقائه الأخير امام واد النيص على ملعب الخضر وانهي اللقاء بالتعادل .

فوز بلاطة يعني انه حقق خطوة باتجاه اللقب ويبقى ذلك مرهونا بنتائج المباريات الاخرى .

جبل المكبر والهلال

يحتضن ملعب الخضر في العاشرة مساء اللقاء ، الذي يراقبه فادي اللحام .ديربي مقدسي نتمنى ان يحظى الجمهور الذي سيزحف الى الملعب بوجبة دسمة من اللمحات الفنية في اللقاء .

الهلال العائد من جدة ، والذي لم يأخذ قسطا من الراحة مثل بقية الفرق المتنافسة على اللقب ،والذي حقق فوزين هامين لفلسطين عندما فاز على النجمة اللبناني ذهابا وايابا بنفس النتيجة 2/1 هل سيعكس حالة النشوة التي يعيشها امام المكبر ويفوز عليه ويحتفظ باللقب ؟

نحن بانتظار الإجابة .

شباب الخليل

وواد النيص

ستزحف جماهير الخليل صوب ملعب الحسين لأخذ مقاعدها في الملعب في وقت مبكر من مساء الجمعة علما بأن المباراة ستبدأ الساعة العاشرة مساء ويراقبها محمد جوابرة .

شباب الخليل يقابل الفريق العنيد واد النيص والذي يعرفه عن ظهر قلب المدير الفني لشباب الخليل عبد الفتاح عرار حيث درب الفريق لمواسم عدة يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه وبالتالي هو الاقدر على وضع الخطط الكفيلة بفوز فريقه في اللقاء .

واد النيص فريق لا يستهان به يلعب حتى اللحظة الاخيرة مكافح لا يعرف الكلل او الملل .

فهل سيعود عبد الفتاح عرار بفريق الشباب ويحقق امنيات الخلايله بالفوز باللقب؟؟ ام ان لأشرف نعمان وبقية الكتيبة رأي اخر ؟

وفي النهاية : سيحضر اللقاءات الثلاثة أطقم من اتحاد كرة القدم لمتابعة اللقاءات ،كما أهابت دائرة الاعلام بالاتحاد بضرورة ارتداء الصحفيين « الزي» البرتقالي " والبطاقة الصحفية لكي يسمح لهم بدخول الملعب وعليهم التقيد بالاماكن المخصص لجلوسهم .

ترى من سيكون بطل هذا الموسم لدوري القدس للمحترفين ... انه موسم غني بالمفاجآت ولعل أبرزها هبوط فريق شباب الظاهرية الى دوري الدرجة الاولى !!

وهل تشهد نهاية الدوري تتويج بطل جديد كفريق بلاطة ؟

أم ان هلال القدس سيرفض الاستغناء عن اللقب ؟وهل لشباب الخليل رأي مختلف .