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نادر النمس يترك تدريبات المغازي

الجمعة 10 مايو 2019 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادر النمس يترك تدريبات المغازي


غزة / سما /

قال المدرب نادر النمس، نجم المنتخب الوطني في التسعينات، ونادي خدمات رفح، إنه ترك تدريبات الفريق الأول بنادي خدمات المغازي، عقب فشل الفريق في الصعود إلى الدرجة الممتازة، ونتيجة حالة عدم الاستقرار الإداري في النادي، الذي تراجع عن مقدمة دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وكان المغازي أحد أندية وسط قطاع غزة، اختار النمس الذي يملك الخبرة التدريبية، وسبق له قيادة المغازي للممتازة، إلا أن أمور النادي غير المستقرة دفعته لترك المهمة، وسيبحث الأخير عن بديل لتولي المهمة.

إلى ذلك، جدد نادى المجمع الاسلامي الثقة بالجهاز التدريبي بقيادة المدرب توفيق الهندي، حيث أكد الأخير، البدء في التحضير عقب شهر رمضان استعداداً للعودة إلى الدرجة الأولى.

بدوره جدد نادي الجلاء ثقته بالمدرب جهاد السدودي لقيادة الفريق الذي ينافس على مراكز متقدمة في دوري الدرجة الأولى. فيما تعاقد نادي الأقصى مع المدرب هاني المصدر للموسم المقبل.

وقال بهاء مطر رئيس النادي إن اختيار المصدر لما يتمتع به من إمكانات تدريبية جيدة، حيث تم الموافقة على أسماء اللاعبين الذين سيستعين بهم النادي للانتقال إلى الدرجة الممتازة التي كان قريباً منها الموسم الماضي.

#نادر النمس #المغازي

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