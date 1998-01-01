فلسطين في المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا للناشئين

رام الله / سما /

أوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس آسيا للناشئين 2020 "تحت 16 عاما", التي جرت في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" الخميس, منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة "غرب آسيا".

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية, بجوار منتخبات إيران, وأفغانستان, وجزر المالديف.

ويشارك في التصفيات 47 منتخبا، إذ تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين هما الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقا، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقا.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة, إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليهم منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة، فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.

وتنطلق التصفيات يوم 14 سبتمبر المقبل للمجموعات التي تضم خمسة منتخبات، على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات يوم 18 منه، وتختتم التصفيات يوم 22.

وفيما يلي قرعة دور المجموعات:

أولا: غرب آسيا:

- المجموعة الأولى: طاجكستان، الأردن (المضيفة)، نيبال، سريلانكا، والكويت.

- المجموعة الثانية: الهند، أوزبكستان (المضيفة)، البحرين، تركمانستان.

- المجموعة الثالثة: إيران (المضيفة)، أفغانستان، فلسطين، جزر المالديف.

- المجموعة الرابعة: عمان، السعودية (المضيفة)، سوريا، باكستان.

- المجموعة الخامسة: اليمن، بنغلادش، قطر (المضيفة)، بوتان.

- المجموعة السادسة: العراق، قيرغيزستان (المضيفة)، لبنان، الإمارات.

ثانيا: شرق آسيا:

- المجموعة السابعة: إندونيسيا (المضيفة)، الصين، بروناي، الفلبين، جزر شمال ماريانا.

- المجموعة الثامنة: أستراليا، فيتنام (المضيفة)، تيمور الشرقية، منغوليا، ماكاو.

- المجموعة التاسعة: كوريا الشمالية، هونغ كونغ، سنغافورة (المضيفة)، غوام.

- المجموعة العاشرة: اليابان، ماليزيا، كمبوديا، لاوس (المضيفة).

- المجموعة الحادية عشرة: كوريا الجنوبية، تايلاند، ميانمار (المضيفة)، الصين تايبيه.