شروط قوية لأليجري للبقاء مع يوفنتوس

وكالات / سما /

أفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن مدرب نادي يوفنتوس الإيطاليماسميليانو أليجري أبلغ إدارة النادي الإيطالي بشروطه الرئيسية للاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

وعلى الرغم من التقارير التي تربطه بالرحيل عن يوفنتوس، صرح المدرب عدة مرات أنه يعتزم البقاء في تورينو بعد مساعدة النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الثامن توالياً ، والخامس له على التوالي.

ووفقاً لنفس المصدر ماكس أليجري حدد شروط قوية لقبول استمراره مع السيدة العجوز، أولها يقال إنه يطلب عقدًا ممتدًا حتى يونيو 2022 مع زيادة كبيرة في راتبه ، وهو ما يضيف عامين لعقده الحالي.

كما يطلب أليجري من النادي القيام بصفقات قوية لتعزيز خط الوسط والدفاع، إلى جانب بيع باولو ديبالا الذي لا يتناسب مع خططه.

وستعقد قمة بين أليجري والرئيس أندريا أنييلي لمناقشة خطط سوق الانتقالات وهو الاجتماع الذي سيتم فيه اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وفي حال عدم قبول إدارة الفريق بشروطه المدرب الإيطالي فسيتم الانفضال بين الطرفين.