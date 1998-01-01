ماذا لو تُوج محمد صلاح مع ليفربول بدوري الأبطال؟

وكالات / سما /

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ماذا لو توُج صلاح بلقب دوري الأبطال مع ليفربول؟

يخوض الدولي المصري نهائي المسابقة الأوروبية مع الريدز في مواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل بمدريد عقب “ريمونتادا” تاريخية لفريقه أمام برشلونة في نصف النهائي.. تُرى ماذا سيحدث لو حقق ليفربول اللقب بقيادة صلاح؟

أولاً.. معادلة انجاز ماجر

سيصبح صلاح ثاني لاعب عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد النجم العربي رابح ماجر، والذي أحرزه مع بورتو البرتغالي في عام 1987 ويعيد أمجاد الكرة العربية في القارة العجوز.

ثانياً.. ارتفاع القيمة التسويقية

بالطبع سترتفع القيمة التسويقية لأغلب لاعبي ليفربول ومن بينهم محمد صلاح حال التتويج برابطة دوري أبطال أوروبا، خاصةً من سيتألق منهم ويقود الريدز للقب.

ثالثاً.. فرحة مصرية كبيرة

المصريون يمنون النفس بألا يتكرر السيناريو الكارثي للنجم محمد صلاح في نهائي المسابقة الأوروبية في العام الماضي والذي تعرض خلاله لاصابة بالغة، وينتظر أنصار الكرة المصرية فرحة كبرى بتتويج فريق صلاح باللقب الأوروبي بعدما صادفه سوء توفيق مع الفراعنة في نهائي أفريقيا 2017 ومع ليفربول أمام الريال في 2018.

رابعاً.. الريال أو برشلونة

قد يدعو تألق صلاح مع ليفربول في نهائ الحُلم ومساهمته في تتويج فريقه باللقب لانتقاله لريال مدريد أو برشلونة، فربما سيتوقف سقف طموحات صلاح مع الريدز بتحقيق اللقب الأوروبي ليبدأ خطوة جديدة مع أحد ناديي اسبانيا في ظل وجود أنباء عن رغبتهما في التعاقد معه.

خامساً.. أول مصري يعانق اللقب

محمد صلاح على موعد مع التاريخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيكون أول لاعب مصري يحقق اللقب في حال احرازه مع ليفربول في مواجهة توتنهام ومن ثم مواصلة كتابة التاريخ في رحلته الكروية.