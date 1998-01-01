هازارد يلمح مجدداً إلى انتقاله لريال مدريد

وكالات / سما /

فتح البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الباب أمام انتقاله إلى ريال مدريد مرة أخرى من خلال تصريحات أدلى بها بعد وصول فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب فرانكفورت الألماني.

وعبر تشيلسي إلى نهائي اليوروبا ليج لمواجهة آرسنال بعد تغلبه عل فرانكفورت بركلات الحظ، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مواجهة الذهاب أيضاً.

وأدلى هازارد بتصريحات قصيرة بخصوص مستقبله عقب نهاية اللقاء، واعترف أن احتمال رحيله عن تشيلسي في الصيف القادم أمراً وارداً، لكنه لم ينفي استمراره مع الفريق أيضاً.

وقال النجم البلجيكي عندما تم سؤاله عن ارتباطه بريال مدريد “لا أفكر في ذلك الآن، أصب تركيزي على الفوز بشيء لهذا النادي (تشيلسي)، إن كانت هذه آخر مباراة لي (مباراة آرسنال في النهائي)، سأبذل كل شيء لأحقق لقب للنادي، لا أعرف حتى الآن إن كانت ستكون آخر مباراة لي أم لا”.

ولن يفرط تشيلسي بسهولة في نجمه البلجيكي رغم أن عقده سينتهي بعد عام واحد فقط، لاسيما بعد أن تم رفض الاستئناف الذي تقدم به لرفع العقوبة المفروضة عليه بالحرمان من الدخول في سوق الانتقالات خلال فترتين متتاليتين.