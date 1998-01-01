حتى الدوري الإنجليزي لن ينقذ ريال مدريد من بلادة بيل

وكالات / سما /

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً يوضح مدى الصعوبة التي يواجهها ريال مدريد بالتخلص من النجم الويلزي جاريث بيل خلال الميركاتو الصيفي القادم وفقاً للشروط التي يريدها النادي.

ومن الواضح أن زين الدين زيدان لا يفكر أبداً بالإبقاء على بيل، وهذا يتضح من تصريحه الحاد بعد الهزيمة من رايو فاييكانو، حيث رفض الدفاع عنه أمام وسائل الإعلام عندما تم سؤاله إن كان جاريث بيل لا يركز مع الفريق.

ولا يكترث بيل لمحاولات النادي ببيعه وعدم ثقة زيدان به، فهو يريد البقاء مع الفريق حتى نهاية عقده، وقد صرح بذلك وكيل أعماله على الملاْ وأكد عدم رغبة موكله بالرحيل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد يريد الحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع بيل، وهذا أمر صعب للغاية لأن النادي الذي سيشتريه سيتوجب عليه أيضاً منح اللاعب الراتب الضخم الذي يطلبه، وهو 19 مليون يورو صافية من الضرائب.

وأضاف التقرير أن بيل يحصل على 27 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، لكنه يجني فعلياً 17 مليون، ويتم خصم باقي المبلغ لمصلحة الضرائب، وتبلغ نسبة الضريبة في إسبانيا 47%.

ورغم أن نسبة الضريبة في إنجلترا أقل وتبلغ 45%، وأن هذا سيوفر قليلاً على النادي الذي سيتعاقد معه، إلا أن الأمر ما زال معقداً للغاية، وسيتوجب على الريال التخلي عن مطالبه قليلاً.

ويعد مانشستر يونايتد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بيل، وذلك منذ عدة أعوام وليس من الآن فقط، لكن إدارة الشياطين الحمر لن تغامر بدفع 100 مليون بلاعب يبلغ 30 عام ويتعرض للكثير من الإصابات، وتمنحه أيضاً راتب سنوي يبلغ 19 مليون يورو صافية من الضرائب.

وهناك خياران أمام ريال مدريد سيضطر للجوء إلى أحدهما في النهاية، الخيار الاول يتمثل بتخفيض سعر جاريث بيل إلى 50 أو 60 مليون يورو فقط، أو الإصرار على بيعه مقابل 100 مليون لكن مع التكفل بدفع جزء من راتبه مع ناديه الجديد، كما فعل تماماً مع ايكر كاسياس عندما انتقل إلى بورتو.