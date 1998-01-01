لجنة زكاة معسكر خان يونس تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 1517 اسرة فقيرة

خانيونس / سما /

قدمت لجنة زكاة معسكر خان يونس مؤخرا مساعدات نقدية وعينية لـ"1517 " أسرة فقيرة بخان يونس جنوب قطاع غزة .



وذكر رئيس اللجنة الشيخ سامي الدسوقي ان لجنته انفقت منذ بداية العام الجاري 267000 شيكلا على برامج ومشاريع تنفذها بشكل دوري، شملت كفالات لايتام وذوى اعاقة ومرضى واسر فقيرة .



وقال الدسوقي في لقاء مع وسائل الاعلام ان لجنته قدمت مساعدات نقدية وعينية خلال الشهور الماضية لـ 1517 أسرة محتاجة مشيرا الى ان لجنته تكفل 115 يتيما يتم تسليمهم شهريا 49980 شيكلا، وتتبنى 42شخصا من ذوي الاعاقة ويتقاضون شهريا 17000 واوضح ان اللجنة تقدم شهريا مساعدات نقدية لـ 40 اسرة فقيرة بقيمة 16000 شيكلا.



واضاف انه تم صرف مساعدات نقدية لـ 689 اسرة بلغت قيمتها الاجمالية 91390 شيكلا.



وبين انه يتم تقديم مساعدات نقدية لاسر فقيرة مختلفة ومتنوعة لـ 103 اسرة بقيمة 13520 بدعم الادارة العامة للزكاة بوزارة الاوقاف الفلسطينية.



وافاد الدسوقي ان لجنته تقدم مساعدات عينية ونقدية باستمرار بدعم الادارة العامة للزكاة بوزارة الاوقاف وهنان تعاون مستمر بين اللجنة والوزارة لانقاذ عدد كبير من الاسر المعدومة شملت طرود غذائية وسلال خضارولحمة مجمدة والبان واجبان وثلاجات منزلية و نظارات طبية واغطية شتوية وصيفية.



واشار الى انه تم تقديم طرود غذائية لـ 57 اسرة ويتم تقديم بشكل دوري البان واجبان ل65 اسرة مختلفة حتى تصل الفائدة لعدد كبير من الفقراء والمحتاجين.



واوضح انه تم توزيع سلال خضار على 216 اسرة وتوزيع لحوم مجمدة على 70 اسرة وتوزيع اغطية شتوية على 28 اسرة.



و أكدان لجنة زكاة معسكر خان يونس تبذل كل الجهود الممكنة من أجل رسم الابتسامة على شفاه المحرومين ، داعيا اهل الخير الى سرعة مد يد العون والمساعدة لإخوانهم في قطاع غزة.



وأضاف يتم توزيع ثلاجات تبريد المياه على مراكز ومؤسسات ومساجد وبيوت فقراء بمحافظة خان يونس وذلك بدعم فاعلى الخير.



وأكد الدسوقي أن جمعيته شرعت منذ اليوم الاول من شهر رمضان بتوزيع المساعدات العينية والنقدية على الفقراء والمحتاجين وتوزيع مستحقات الكفالات للايتام والمرضى وذوى الاعاقة والاسر الفقيرة استعدادا لشهر رمضان المبارك، لما يعكس صور التكافل والتعاضد في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن أعضاء اللجنة يبذلون قصارى جهدهم وطاقاتهم لتأمين العيش الكريم لأبناء الوطن.



وثمن جهود أهل الخير في تقديم المساعدة للمواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك, مشيرا إلى أن لجنته ضاعفت من نشاطها الخيري ومساعيها لجمع التبرعات وتبذل جهودا جبارة لتقديم يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.



وبين الدسوقي أن لجنته ستقدم خلال شهر رمضان 1000 طرد غذائي للأسر المحتاجة التي يزيد عدد افرادها عن خمسة أفراد سيحتوى الطرد الغذائي على كافة مستلزمات الحد الأدنى من المواد الأساسية .



وجدد دعم اللجنة لمشروع إطعام الصائم، موضحًا أنها رصدت 1000 وجبة ساخنة للأسر المسحوقة خلال شهر رمضان.