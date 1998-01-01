حنا : القدس هي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا وحاضنة اهم مقدساتنا الاسلامية والمسيحية

القدس المحتلة / سما /

وصل الى المدينة المقدسة اليوم وفد طلابي جامعي من بلغاريا ضم عددا من طلاب الجامعات البلغارية الذين وصلوا في زيارة استطلاعية للاراضي المقدسة بهدف زيارة الاماكن المقدسة والاطلاع عن كثب على اوضاع شعبنا الفلسطيني .

وقد استقبلهم سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومؤكدا على اهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي في سياق التضامن مع شعبنا والتعرف على المعالم الدينية والتاريخية في بلادنا وكذلك زيارة المؤسسات الاكاديمية والتعليمية الفلسطينية.

تحدث سيادة المطران في كلمته عن مكانة مدينة القدس الروحية والتاريخية والحضارية والانسانية ، وقال بأن مدينة القدس بالنسبة الينا كفلسطينيين هي عاصمتنا الروحية والوطنية وحاضنة اهم مقدساتنا الاسلامية والمسيحية والفلسطينيون متمسكون بالقدس عاصمة لهم ونحن بدورنا نرفض كافة الاجراءات الاحتلالية في القدس كما اننا نرفض الاجراءات الامريكية المنحازة للاحتلال وسياساته والتي وصلت ذروتها بقرار ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس .

اننا نشيد بالصداقة القائمة بين الشعبين الفلسطيني والبلغاري والكثيرون من ابناء شعبنا تعلموا في بلغاريا ويتقنون اللغة البلغارية ويحبون هذا البلد الذي احتضنهم وعلمهم في حقب تاريخية متعددة .

نحن اوفياء لاصدقاءنا ونثمن ونقدر عاليا المواقف المبدئية التي يتبناها اصدقاء الشعب الفلسطيني في سائر ارجاء العالم والذين يعبرون دوما عن دفاعهم عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم .

قدم سيادته للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية متحدثا عن اهدافها ورسالتها ومضامينها ، كما وقدم للوفد بعض المنشورات التي تتحدث عن تاريخ مدينة القدس مؤكدا بأن القدس لها مكانة سامية في الديانات التوحيدية الابراهيمية الثلاث وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا وحاضنة اهم المقدسات الاسلامية والمسيحية .