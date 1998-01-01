  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: المليارات لن تغرينا للتخلي عن القدس الشرقية عاصمة لدولتنا

الجمعة 10 مايو 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: المليارات لن تغرينا للتخلي عن القدس الشرقية عاصمة لدولتنا


رام الله / سما /

 أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "الاتصالات لا تزال مقطوعة تماماً" مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قبل أسابيع قليلة من موعد إعلانه "صفقة القرن" التي "لن يجدوا فلسطينياً واحداً يقبل بها"، إلا إذا تضمنت القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967.

وكشف المالكي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط " نشرت اليوم الجمعة النقاب عن أن مسؤولين أميركيين يوجهون "رسائل" للتحدث مجدداً مع القيادة الفلسطينية.

وأفاد المالكي، الذي يزور نيويورك حالياً للمشاركة في اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن في شأن القضية الفلسطينية ولا سيما الاستيطان، بأنه "إذا كان الأميركيون يعتقدون أنه بالشق الاقتصادي يمكن أغراء الفلسطينيين من أجل أن يتنازلوا عن القدس أو عن الدولة الفلسطينية، فهم يخطئون تماماً"، ولذلك فإن "الفلسطينيين غير مستعدين لمناقشة أي خطة لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".

وطالب المالكي المسؤولين الأميركيين بـ"التراجع عن القرار الذي اتخذوه بخصوص القدس، وعن خطوات أخرى"، وأن يؤكدوا "التزامهم الشرعية الدولية وحل الدولتين"، وإذ ذاك "لن تكون لدينا أي مشكلة للعودة والجلوس معهم".

وسئل عما إذا كان من الواقعي في شيء أن يضع الفلسطينيون شروطاً على الجانب الأميركي، فقال: "لم لا، لم لا. من يبحث عن الآخر الآن؟ الأميركيون يحاولون التحدث مع الفلسطينيين".

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن "الدول العربية لا تضغط على الجانب الفلسطيني إطلاقاً" مضيفاً أن «الدول العربية تحترم موقفنا وتقدره، وهي تنقل مواقفنا الواضحة إلى الإدارة الأميركية".

وأوضح أن "كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر تتقاسمان معنا المواقف ذاتها. الملك سلمان قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس: نحن نقبل ما تقبلونه ونرفض ما ترفضونه. هذا هو موقف المملكة العربية السعودية".

يشار إلى أن جاريد كوشنر ، صهر ترامب ومستشاره ومبعوثه للسلام في الشرق الاوسط قال أنه سوف يتم الإعلان عما خطة أمريكا لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والمعروفة بـ"صفقة القرن" بعد شهر رمضان.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: العمادي لن يصل الجمعة إلى غزة وحماس والجهاد تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ

أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

مرفق الرابط.. نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019 في غزة

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية ذكية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

حماس تكشف تفاصيل لقاءات وفد حماس مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

كاتب اسرائيلي: على إسرائيل احتضان "صفقة القرن" وترامب قسم اللاعبين الأساسيين بالمنطقة!

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف: هذا ما سيبحثه الوفد المصري خلال زيارته الحالية وموعد تنفيذ التفاهمات

"شدّ البراغي" ..تحليلات اسرائيلية: "العدوان الأخير على غزة رسائل تغيّر "قواعد اللعبة"

ضابط اسرائيلي يزعم : كان بامكاننا خلال حرب 2014 الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة

غرينبلات يزعم : حماس والجهاد عقبة أمام السلام وليس المستوطنات

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة"