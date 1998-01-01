أبو مرزوق : هناك أطراف تهيئ شعبنا لقبول "صفقة القرن"

غزة / سما /

أكد القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق الجمعة، أن هناك أطرافًا ترفض إعلاميا "صفقة القرن" وأفعالها تهيئ البيئة الحاضنة لقضيتنا الوطنية لقبولها بذريعة موازين القوى وانعدام الخيارات.

وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا زالت ذاكرتنا حاضرة، يوم تنازل البعض عن 78 ٪ من أرضنا تحت ضغط ظروف مشابهة لما نتعرض له اليوم، وبحجة موازين القوى، وعدم مساعدة العرب، وانعدام الخيارات".

وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها حاليًا-رغم عدم الإعلان عنها حتى اللحظة-، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.