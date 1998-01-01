مشادات بعد شرب نائب تركي معارض الماء بنهار رمضان (شاهد)

وكالات

شهد البرلمان التركي، مشادات كلامية، بعد قيام نائب في المعارضة بشرب الماء في نهار رمضان خلال حديثه أمام البرلمان على الهواء مباشرة.

وخلال جلسة البرلمان، أقدم النائب التركي، من حزب الشعب الجمهوري، توفان كوسي، بشرب الماء، ما أثار حفيظة نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان توفان، يتحدث أمام البرلمان، معلقا على قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإعادة الانتخابات على رئاسة بلدية اسطنبول، وخلال حديثه، قطع كلامه، وشرب قليلا من الماء.

واعترض النائب عن حزب العدالة والتنمية، عمران كيليج، على تصرف النائب المعارض، قائلا له: "هذا منبر تركيا المسلمة، وعليك احترام شعائر شهر رمضان".

وتدخل النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، توما اتشيلك، على الخط، في صف نائب "الشعب الجمهوري" قائلا: "ليست تركيا المسلمة، هنا تركيا العلمانية، أنا لست مسلما".