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ضابط اسرائيلي يزعم : كان بامكاننا خلال حرب 2014 الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة

الجمعة 10 مايو 2019 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط اسرائيلي يزعم : كان بامكاننا خلال حرب 2014 الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة


القدس المحتلة / سما /

قال ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي،  الخميس، إن الأوضاع في غزة خلال التصعيد الأخير كانت على حافة التدهور نحو مواجهة شاملة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن قائد هيئة أركان سلاح الجو "تومر بار" قوله إن التصعيد الأخير لم يكن كالسابق بعد أن تدهورت الأمور بشكل كبير وتلقى الجيش تعليمات بتغيير أساليب العمل.

وجاء على لسانه ما نصه "كنا قريبين من تصعيد شامل، المعادلة كانت حساسة جداً، وكان بإمكان الأمور أن تصل إلى تعرض غوش دان للصواريخ، كنا معلقين بيد حماس وقد حاولت الحركة تحقيق أهدافها وكانت ستجرنا نحو التصعيد".

وقال: "في الجولات السابقة كنا نهاجم أهدافاً ومقرات غير مأهولة ولكنهم فهموا هذه المرة بأن الأمور مختلفة، المعادلة تغيرت وحماس فهمت تغير الأمور وقد حصلنا على حرية عمل في القطاع وكل ذلك بهدف كسر الحالة التي لا تطاق في الجنوب".

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يصمد الهدوء طويلاً قال الضابط  "السؤال من الآن فصاعداً هو: هل سيتمكن سكان الغلاف من العودة لحياتهم المعتادة ولن يكونوا أسرى بيد حماس؟ أعتقد بأننا سنحافظ على ردنا الأخير في المرات القادمة والوضع وقد أردنا الخروج من الحالة التي بقينا فيها أسرى لحماس، الوضع استنفذ ذاته ولذلك قمنا بزيادة وتيرة الرد".

وحول شكاوى سكان غلاف غزة وعدم رضاهم عن نتائج الجولة الأخيرة، قال الضابط: "من الناحية العسكرية كان بالإمكان الوصول إلى أكثر من ذلك، ولكن غزة عبارة عن مسألة معقدة جداً، فبعد حرب 2014 قال جنود المشاة إنه كان بإمكانهم الوصول خلال 3 ساعات إلى قلب غزة، صحيح ولكن ما الذي سنفعله بعد ذلك"

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