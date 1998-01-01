الجمعة الأولى لرمضان.. استعدادات لاستقبال المصلين في الأقصى رغم الاجراءات الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

استكملت وزارة الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة في القدس المحتلة ولجان الحارات والأحياء في القدس القديمة استعداداتها لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى اليوم و لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في الوقت الذي أعلنت فيه دولة الاحتلال حالة الاستنفار.

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت استنفاراً في القدس المحتلة، وذلك بتعزيز اجراءاتها اليوم وسط المدينة وبلدتها القديمة، وإغلاق العديد من الشوارع والطرقات والأحياء المتاخمة لسور القدس التاريخي.

وستغلق قوات الاحتلال شارع السلطان سليمان، وحي وادي الجوز، وطريق نابلس، وشارع صلاح الدين، وسيتم تحويل حركة السير من طريق الخليل وطريق بيت لحم إلى شوارع أخرى، إلى جانب نشر مزيد من التعزيزات والحواجز العسكرية في المدينة.

وكان قد شارك آلاف المواطنين الليلة الماضية في احياء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ما سبق ذلك مشاركة واسعة في الافطارات الجماعية بباحات المسجد المبارك للوافدين اليه.