غزة: الاحتلال يرفع الاغلاق البحري عن القطاع ويسمح للصيادين بالوصول لمسافة ١٢ ميل

غزة / سما /

رفعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الاغلاق عن بحر قطاع غزة.

وقال زكريا بكر مسؤول اتحاد لجان الصيادين، إن الاحتلال يرفع الاغلاق عن بحر قطاع غزة ويسمح للصيادين بالوصول الى مسافة ١٢ ميل بحري اعتبارا من غدا الجمعة.

في السياق، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش: إن الاحتلال أبلغنا بإعادة فتح البحر أمام الصيادين على مساحة 12 ميل من ميناء غزة حتى رفح جنوباً، و 6 أميال حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة الساعة 10:00 صباحاً.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت عن اغلاق بحر قطاع غزة خلال التصعيد الاخير على القطاع.