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مجدلاني: انسحاب 3 شركات عالمية من مناقصة للقطارات بالمستوطنات تعبير عن رفض الاستيطان

الخميس 09 مايو 2019 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: انسحاب 3 شركات عالمية من مناقصة للقطارات بالمستوطنات تعبير عن رفض الاستيطان


رام الله / سما /

ثمن الامين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احمد مجدلاني، انسحاب 3 شركات عالمية عاملة بقطاع القطارات، من مناقصة خاصة بنظام القطارات الإسرائيلية الخفيفة التي تربط المستوطنات ببعضها وبالقدس المحتلة.

واعتبر مجدلاني  في بيان اليوم الخميس، هذه الخطوة بأنها تعبير واضح عن رفض الاستيطان ومخاطره، كونه عمل خارج عن القانون، وجريمة ترتكب ضد اراضي الدولة الفلسطينية، وان الاستيطان هو من أبرز العقبات امام أية تسوية سياسية.

وتابع: موقف كلا من  شركات بومباردييه الكندية "Bombardier"، وماكواري الأسترالية "Macquarie Group" وسيمنز الألمانية "Siemens" بالانسحاب  من مناقصة القطارات، بعد ضغط مستمر من منظمات حقوقية وحركات المقاطعة، هو بداية جيدة نحو انسحاب كافة الشركات العاملة في المستوطنات.

واشار الى ان القطارات تعتبر اداة استيطانية، ولتعزيز الوجود الاستيطاني المرفوض دوليا طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمن مجدلاني خطوات حركة المقاطعة واهمية تعزيزها "فهذه الجهود تشكل أداة ضغط على كافة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات التي  تنهب اراضي دولة فلسطين".

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