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اللوح يبحث مع مسؤول أممي الأنشطة والجهود المبذولة للقطاعات الفلسطينية في مصر

الخميس 09 مايو 2019 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللوح يبحث مع مسؤول أممي الأنشطة والجهود المبذولة للقطاعات الفلسطينية في مصر


القاهرة /سما/

 بحث سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، مع مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية لؤي شبانة، اليوم الخميس، الأنشطة والجهود المبذولة من قبل الصندوق لخدمة القطاعات الفلسطينية الموجودة في مصر .

كما بحث اللقاء الذي عقد بمقر السفارة، أنشطة الصندوق داخل فلسطين لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) يعمل على تدعيم حق المرأة والرجل والطفل وكبار السن في التمتع بحياة تتسم بالصحة وبتكافؤ الفرص، ويعمل على دعم البلدان ومشروعاتها في استخدام البيانات السكانية اللازمة لسياسات برامج مكافحة الفقر ودعم برامج تأهيل ومساعدة الشباب.

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