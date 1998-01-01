  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"العفو الدولية" تطلق حملة لتحرير مصور "الأناضول" المعتقل ب"إسرائيل"

الخميس 09 مايو 2019 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العفو الدولية" تطلق حملة لتحرير مصور "الأناضول" المعتقل ب"إسرائيل"


غزة / سما /

أطلقت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الخميس، حملة لإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول مصطفى خاروف، وعدم ترحيله خارج الأراضي الفلسطينية.

واعتلقت شرطة الاحتلال مصور الأناضول بالقدس، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، بحجة عدم امتلاكه إقامة رسمية في "إسرائيل"، وأنه معرّض حاليا لخطر الإبعاد من القدس إلى الأردن.

وصدرت "العفو الدولية"، حملتها، على موقعها الإلكتروني، بنداء موجه لوزير الداخلية الإسرائيلي آريه مخلوف درعي، الذي جاء فيه "يجب إطلاق سراح المصور الفلسطيني مصطفى خاروف حالا، ومنحه الإقامة الدائمة".

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، قررت محكمة إسرائيلية، تمديد فترة اعتقال مصور وكالة الأناضول، مصطفى خاروف، إلى وقت لاحق.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد "خاروف" عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة افراد عائلته من القدس.

الأكثر قراءة اليوم

تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

"جريمة شرف" مروعة.. إضرام النار بزوجين وهما على قيد الحياة!

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة

الوفد الأمني المصري يصل غزة اليوم لمتابعة تطورات ملف التهدئة

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية ذكية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

صواريخ

موقع عبري: العمادي لن يصل غدا إلى غزة وحماس والجهاد الإسلامي تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ

صفقة القرن

أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

صحيفة عبرية : هذا ما دفع اسرائيل لقبول وقف اطلاق النار..