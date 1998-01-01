الأمم المتحدة تشيد بالدعم القطري للفلسطينيين

نيويورك /سما/

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره لما أعلنته دولة قطر مؤخرا من دعم لفلسطين. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن ذلك الدعم سيكون عاملا رئيسيا لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

ونقل فرحان حق نائب المتحدث الرسمي ترحيب غوتيريش بالتعاون الذي وصفه بالممتاز بين قطر والأمم المتحدة في تطبيق البرامج الإنسانية والاقتصادية الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق الأنباء فقد تعهدت قطر بتقديم 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية تخصيص 300 مليون دولار في شكل منح وقروض لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية في قطاعي الصحة والتعليم، و180 مليونا للدعم الإنساني الطارئ وجهود الإنقاذ بالإضافة على دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين وخدمات الكهرباء.