  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

الخميس 09 مايو 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة


غزة / سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن خطة لبناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية علي حدود قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية،  تم الكشف عن خطة لبناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية على طول مسارات السكة بالقرب من كيبوتس إيرز وسديروت.

وأضافت: هذا هو الحل الوقائي المصمم لحماية القطار الذي يسير في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة من أجل منع احتمال حدوث ضربة صاروخية من غزة.

وأشار الى أن الخطة المنوي تنفيذها تبلغ تكلفة المشروع 100 مليون شيكل.

يشار الى أن فصائل المقاومة خلال جولة التصعيد الاخيرة استهدفت مركبة اسرائيلية على حدود غزة.

الأكثر قراءة اليوم

تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

"جريمة شرف" مروعة.. إضرام النار بزوجين وهما على قيد الحياة!

الأخبار الرئيسية

صواريخ

موقع عبري: العمادي لن يصل غدا إلى غزة وحماس والجهاد الإسلامي تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ

صفقة القرن

أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

صحيفة عبرية : هذا ما دفع اسرائيل لقبول وقف اطلاق النار..

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...