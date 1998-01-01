الاعلام العبري يكشف عن خطة حماية بتكلفة 100 مليون شيكل على حدود غزة

غزة / سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن خطة لبناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية علي حدود قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، تم الكشف عن خطة لبناء جدار خرساني مدمج مع تقنيات ذكية على طول مسارات السكة بالقرب من كيبوتس إيرز وسديروت.

وأضافت: هذا هو الحل الوقائي المصمم لحماية القطار الذي يسير في المنطقة المكشوفة من جهة قطاع غزة من أجل منع احتمال حدوث ضربة صاروخية من غزة.

وأشار الى أن الخطة المنوي تنفيذها تبلغ تكلفة المشروع 100 مليون شيكل.

يشار الى أن فصائل المقاومة خلال جولة التصعيد الاخيرة استهدفت مركبة اسرائيلية على حدود غزة.