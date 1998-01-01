نقابة الصحفيين تحمل الاحتلال استمرار إعتداءاته المتعمدة بحق المؤسسات الإعلامية

غزة / سما /

حمل نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عن إستمرار إستهدافه المتعمد بحق الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ، ومشاركة العديد من الصحفيين والكتاب والشخصيات الرسمية والمؤسسات ،اليوم الخميس ، في الوقفة الاحتجاجية التي دعاء اليها مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق علي انقاض المركز وسط مدينة غزة.

وأدان الأسطل إستهداف الإحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأناضول التركية، واعتبر الأسطل أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي تجاه جرائمه لتنفيذ المزيد منها مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب بتحمل مسؤولياتهم والضغط لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافية في فلسطين .

واعلن الاسطل ان نقابة الصحفيين تضع كل امكانياتها تحت تصرف مركز عبد الله الحوراني لتنفيذ برامجه، التي كانت معدة قبل تدميره من قبل قوات الاحتلال.