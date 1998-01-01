موقع عبري: العمادي لن يصل غدا إلى غزة وحماس والجهاد الإسلامي تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ

القدس المحتلة / سما /

زعمت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، إن "حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستعدان لاستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ".

وقال موقع مفزاك لايف العبري: " تستعد المنظمات في غزة بقيادة حماس والجهاد لتجديد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لتأخر صرف الأموال في غزة"

وأضاف الموقع:" كما نشرنا أمس لأول مرة حيث وصلتنا معلومات تشير إلى أن السفير القطري لن يصل غدا الجمعة إلى غزة كما كان متفق عليه لتوزيع الأموال ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار".

وتابع: " (لا يزال المسؤولون الإسرائيليون يرفضون معالجة هذه القضية)، ونتيجة لذلك من المتوقع أن تستأنف حماس والمنظمات إطلاق الصواريخ".