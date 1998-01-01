انطلاق الحملة الشعبية لمناصرة جرحى غزة

غزة / سما/

أطلق تجمع مؤسسات الجرحى في غزة، اليوم الخميس، "الحملة الشعبية لمناصرة جرحى فلسطين"؛ وذلك لحشد الدعم المادي والمناصرة للجرحى الذين أصيبوا خلال الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم التجمع ظريف الغرّة خلال مؤتمر صحفي: "تزداد أعداد الجرحى وآلامهم يوماً بعد يوم، حيث لا دواء ولا علاج ولا سفر للعلاج".

وأضاف الغرة "وإن توفر السفر فلا إمكانيات لتغطية مصاريف السفر والعلاج التي تحتاج لأموال كثيرة يعجز الجريح عن توفيرها، ناهيك عن قطع السلطة الفلسطينية في رام الله المخصصات المالية عن 1100 جريح من غزة".

وأوضح أن إطلاق الحملة يأتي من واقع الشعور بالمسؤولية والشعور بآلام الجرحى وإدراكًا بضرورة الوفاء لهم؛ إذ إنهم قدموا دماءهم واجسادهم ومعاناتهم لوطنهم الكثير.

من جهته، قال عبد الرحمن الفليكاوي من قافلة أميال من الابتسامات: "ننطلق اليوم بحملة لدعم الجرحى الذين أصيبوا في حروب العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وأضاف "الجرحى يعيشون حياتهم في مكان محاصر على مدار 12 سنة ولا يتلقون إلّا الصواريخ والمدافع".

وتابع حديثه: "نحن كوفود داعمة من الخارج واجب علينا دعم مثل هؤلاء الأبطال الذين ثبتوا على هذه الأرض، ورفضوا أن يركعوا للمحتل".

وحثّ الفليكاوي جمع المؤسسات الخيرية والإنسانية والحكومات الإسلامية لدعم جرحى فلسطين، "ودعم حياتهم الكريمة حتى يستطيعوا ممارسة حياتهم كباقي البشر".