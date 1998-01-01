الصالح يبحث مع ممثلة الدنمارك امكانية تقديم دعم مالي عاجل للهيئات المحلية

رام الله / سما /

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع ممثلة الدنمارك لدى فلسطين نتاليا فينبر، امكانية تقديم دعم مالي عاجل لصالح الهيئات المحلية، لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الخميس، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري.

وأشاد الصالح بالدعم الدنماركي للعديد من المجالات الحيوية في فلسطين، خاصة قطاع الحكم المحلي حيث كان لهذا الدعم الأثر الأكبر في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية لصالح الهيئات المحلية.

وأكد الصالح أهمية استمرار الدعم الدنماركي لبرنامج دعم البلديات الفلسطينية، ودوره في تمكين البلديات من القيام بأدوارها تجاه المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لها والارتقاء بها.

وأطلع الصالح ضيفته على توجهات الحكومة لقطاع الحكم المحلي والتي تتركز بالأساس على تعزيز صمود المواطنين في كافة المناطق، والعمل على تعزيز الإيرادات المالية للهيئات المحلية واقرار مخططات هيكلية وغيرها.

بدورها، أكدت فينبر التزام بلادها بدعم حل الدولتين، واستمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي نظراً لأهمية هذا القطاع وشموليته.

كما التقى الصالح ممثل مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في فلسطين توشي آبي، وبحث معه دعم قطاع الحكم المحلي، ومجموعة المشاريع التي نفذتها الوكالة، خاصة مشاريع قطاع النفايات الصلبة، والمياه، والصرف الصحي.

وأشار الصالح إلى أهمية استمرار الدعم الياباني وتوسيعه خلال المرحلة المقبلة ليشمل المزيد من المجالات الحيوية.