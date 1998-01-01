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"التربية" و"الاتصالات الفلسطينية" يبحثان آفاق التعاون المشترك

الخميس 09 مايو 2019 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" و"الاتصالات الفلسطينية" يبحثان آفاق التعاون المشترك


رام الله /سما/

التقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه اليوم، بالرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية م. عمار العكر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير قطاع التعليم.

ورحّب عورتاني بهذه الزيارة مقدماً شكره وتقديره لمجموعة الاتصالات على ما تبذله في سبيل تطوير ودعم العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يجسد معنى الشراكة الفاعلة ويعكس روح المسؤولية المجتمعية والاهتمام بدعم القطاع التربوي؛ بما ينسجم مع توجهات الوزارة الراهنة لمواصلة تطوير بنية القطاع التعليمي.

وأكد وزير التربية على أهمية نشر ثقافة التطوير والعصرنة والتي اعتبرها بمثابة قاعدة صلبة؛ لديمومة العمل المشترك والبناء على الإنجازات؛ لضمان خدمة التعليم في فلسطين.

من جانبه، شدد العكر على عمق العلاقة والشراكة بين مجموعة الاتصالات الفلسطينية ووزارة التربية، مشيداً بكافة الجهود التي تبذلها الوزارة لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التعليمية، معتبراً التعليم أولوية وركيزة أساسية لإحداث التطوير.

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