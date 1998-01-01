  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

الخميس 09 مايو 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!


القدس المحتلة / سما /

كشف المتخصص في حل الصراع العربي الاسرائيلي ، إيدي كوهين الأكاديمي والاعلامي "الإسرائيلي"، عن معلومات مثيرة حول خطة السلام الامريكية المعرفة اعلاميا "صفقة القرن".

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه على موقع  "تويتر": "مصدر أمريكي قال لي بالحرف الواحد عن صفقة القرن: ترامب لن يتساهل مع أي حاكم عربي يعرقل الصفقة.. أما أن تكون مع الصفقة أو تكون ضدها أي ضد ترامب".

وأضاف: "العواقب ستكون وخيمة لأي رئيس أو ملك عربي لا يؤيد هذه الصفقة.. عروشكم في خطر يا ملوك.. الله يستر".

وكان "جاريد كوشنر"  كبير مستشاري الرئيس الامريكي وصهر ترامب قد أعلن أن صفقة القرن التي تعنى بحل الصراح الفلسطيني الاسرائيلي  ستطرح بنودها بعد رمضان.في شهر يونيو.

الأكثر قراءة اليوم

تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

"جريمة شرف" مروعة.. إضرام النار بزوجين وهما على قيد الحياة!

القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال ترفع حالة التاهب بسبب قطاع غزة

سرايا القدس تعقب على العدوان الاسرائيلي الاخير بغزة وتوجه رسالة الى الاحتلال مفادها..

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

صحيفة عبرية : هذا ما دفع اسرائيل لقبول وقف اطلاق النار..

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة