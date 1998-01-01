أكاديمي اسرائيلي يكشف عن معلومة مثيرة بصفقة القرن "عروشكم في خطر"!

القدس المحتلة / سما /

كشف المتخصص في حل الصراع العربي الاسرائيلي ، إيدي كوهين الأكاديمي والاعلامي "الإسرائيلي"، عن معلومات مثيرة حول خطة السلام الامريكية المعرفة اعلاميا "صفقة القرن".

وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصدر أمريكي قال لي بالحرف الواحد عن صفقة القرن: ترامب لن يتساهل مع أي حاكم عربي يعرقل الصفقة.. أما أن تكون مع الصفقة أو تكون ضدها أي ضد ترامب".

وأضاف: "العواقب ستكون وخيمة لأي رئيس أو ملك عربي لا يؤيد هذه الصفقة.. عروشكم في خطر يا ملوك.. الله يستر".

وكان "جاريد كوشنر" كبير مستشاري الرئيس الامريكي وصهر ترامب قد أعلن أن صفقة القرن التي تعنى بحل الصراح الفلسطيني الاسرائيلي ستطرح بنودها بعد رمضان.في شهر يونيو.