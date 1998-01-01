الكيلة تبحث مع مدير الصحة العالمية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب تعزيز التعاون، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماعها في مكتبها بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ناقشت فيه التحضيرات لمؤتمر جمعية الصحة العالمية في جنيف والذي سيعقد بعد أيام، والتدخلات التي تقوم بها المنظمة في القطاع الصحي الفلسطيني.

وأكد روكنشواب التزام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة.

وناقش الاجتماع تدخلات وأنشطة معهد الصحة العامة والذي يندرج تحت المشاريع التي تدعمها منظمة الصحة العالمية في فلسطين.

من جهتها، أشادت وزيرة الصحة بالدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي الفلسطيني، مؤكدة أن القطاع الصحي يحتاج إلى دعم كبير من قبل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالوضع الصحي، وأهمية التعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.