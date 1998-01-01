  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل مدنيين في هجوم جنوب ليبيا

الخميس 09 مايو 2019 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مدنيين في هجوم جنوب ليبيا


طرابلس /سما/

تعرضت بلدة غدوة على بعد 700 كلم جنوب غرب طرابلس، التي تسيطر عليها قوات موالية للمشير خليفة حفتر، إلى هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية تسبب خلف قتيلين مدنيين، بحسب مصادر متطابقة.

وقال مصدر من قسم شرطة غدوة لفرانس برس الخميس إن "أكثر من 10 عربات مسلحة، هاجمت في الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش) بلدة غدوة، بإطلاق الرصاص العشوائي على عدة مبان حكومية بينها مركز الشرطة. لقد أحرقوا منازل بعض المنتسبين للأجهزة الأمنية، ما تسبب في سقوط قتيلين مدنيين واختطاف 4 أشخاص".

وأضاف المصدر "خرج عدد من شباب البلدة بأسلحتهم الخفيفة للتصدي للهجوم، لكن المسلحين غادروا بعد تنفيذ هجومهم الذي استغرق أقل من 30 دقيقة".

وحول هوية المهاجمين، وإذا كان ت تربطهم علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية، أجاب "لقد تعرضت غدوة لأربع هجمات خلال العام الجاري، وكل الهجمات السابقة تبناها تنظيم الدولة".

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه استهدف "منازل مليشيا حفتر داخل بلدة غدوة"، بحسب ما نشرت وكالة أعماق الدعائية التابعة للتنظيم.

من جانبها، أدانت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس الهجوم، مؤكدة حصيلة القتلى.

وأكدت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك "لا مجال للتهاون في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".

وتابعت: "مثل هذه الأعمال لن تنال من عزيمتنا في محاربة الجريمة بكل أشكالها وملاحقة المجرمين".

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من هجوم استهدف ثكنة وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية في سبها في جنوب ليبيا، أسفر عن مقتل 9 من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.

وكانت قوات حفتر شنت في منتصف كانون الثاني الماضي حملة عسكرية "لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والإجرامية"، مكنتها من السيطرة بفضل تأييد القبائل المحلية على جزء كبير من الجنوب الليبي الصحراوي.

الأكثر قراءة اليوم

تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

"جريمة شرف" مروعة.. إضرام النار بزوجين وهما على قيد الحياة!

القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال ترفع حالة التاهب بسبب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

صحيفة عبرية : هذا ما دفع اسرائيل لقبول وقف اطلاق النار..

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة