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ماكرون: على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي

الخميس 09 مايو 2019 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي


باريس /سما/

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي وتجنب التصعيد، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الاتفاق تشوبه ثغرات.

ونقلت قناة "العربية" اليوم الخميس عنه القول إن "الاتفاق النووي تشوبه ثغرات ويجب استكماله"، وأشار إلى أنه "يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".

وحث الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إيران على مواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وذلك غداة إعلان طهران خفض التزاماتها بالاتفاق النووي وإمهالها الدول المتبقية فيه 60 يوما للتفاوض معها من أجل ضمان مصالحها الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال الاتحاد، في بيان مشترك لكل من مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، :"لا نزال ملتزمون بصورة تامة بالحفاظ على الاتفاق وتنفيذه بالكامل ... ونحث إيران بقوة على مواصلة تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق بصورة كاملة كما فعلت حتى الآن".

وأضاف البيان: "نرفض أي مهل وسنقيم التزام إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق وكذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

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