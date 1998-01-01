الدجاني يطالب بوضع بند دائم حول فلسطين على أجندة برلمان عموم افريقيا

بريتوريا /سما/

سلم السفير الفلسطيني لدى جمهورية جنوب افريقيا هاشم الدجاني أعضاء كتلة شمال افريقيا في برلمان عموم افريقيا، حول رغبة فلسطين العضو المراقب في البرلمان، في وضع بند دائم يتناول تطورات قضيتها على أجندة أعماله السنوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدجاني مع رئيس الكتلة مصطفى الجندي، على هامش مشاركته في افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان عموم افريقيا الخامس، المنعقدة في العاصمة الإدارية لجنوب افريقيا بريتوريا.

ونقل الدجاني رسالة شفوية من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لأعضاء كتلة شمال افريقيا في برلمان عموم افريقيا تضمنت وضع بند دائم يتناول تطورات قضيتها على أجندة أعماله السنوية، خاصة وأن التحديات والتطورات السياسية الخاصة بفلسطين تتطلب انتباه واطلاع البرلمان الافريقي.