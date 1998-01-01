  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدجاني يطالب بوضع بند دائم حول فلسطين على أجندة برلمان عموم افريقيا

الخميس 09 مايو 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدجاني يطالب بوضع بند دائم حول فلسطين على أجندة برلمان عموم افريقيا


بريتوريا /سما/

سلم السفير الفلسطيني لدى جمهورية جنوب افريقيا هاشم الدجاني أعضاء كتلة شمال افريقيا في برلمان عموم افريقيا، حول رغبة فلسطين العضو المراقب في البرلمان، في وضع بند دائم يتناول تطورات قضيتها على أجندة أعماله السنوية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدجاني مع رئيس الكتلة مصطفى الجندي، على هامش مشاركته في افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان عموم افريقيا الخامس، المنعقدة في العاصمة الإدارية لجنوب افريقيا بريتوريا.

ونقل الدجاني رسالة شفوية من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لأعضاء كتلة شمال افريقيا في برلمان عموم افريقيا تضمنت وضع بند دائم يتناول تطورات قضيتها على أجندة أعماله السنوية، خاصة وأن التحديات والتطورات السياسية الخاصة بفلسطين تتطلب انتباه واطلاع البرلمان الافريقي.

الأكثر قراءة اليوم

تعويضات بملايين الشواقل لفلسطيني قتل بقذيفة من غزة سقطت في عسقلان

الحيّة: "إسرائيل طلبت التهدئة بعد توسيع قصف المقاومة"

الهباش يرد على تصريحات غرينبلات الاخيرة بشأن صواريخ غزة!

مصادر اسرائيلية: الاموال القطرية لن يتم تحويلها الى غزة هذا الاسبوع!

جنرال إسرائيلي: كنا قريبين من اغتيال زعيم حزب الله ونصرالله كان يعلم ذلك!

"جريمة شرف" مروعة.. إضرام النار بزوجين وهما على قيد الحياة!

القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال ترفع حالة التاهب بسبب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

صحيفة عبرية : هذا ما دفع اسرائيل لقبول وقف اطلاق النار..

رسالة تهديد اسرائيلية جديدة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي ...

هآرتس تكشف : لهذا السبب تأخر نقل الأموال القطرية لغزة

مطالبة إسرائيلية بعملية سور واق ضد حماس في غزة