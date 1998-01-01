مرفق الرابط.. نتائج امتحان توظيف المعلمين 2019 في غزة

غزة / سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الخميس، نتائج امتحان توظيف المعلمين للعام 2019.

وكانت الوزارة التربية والتعليم العالي بغزة أعلنت بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن حاجتها للتعاقد لشاغر الوظائف التدريسية للعام 2019- 2020م.

وقال الدكتور زياد ثابت وكيل الوزارة في وقت سابق: " إن الوزارة بحاجة لشغل الوظائف من كافة التخصصات التعليمية ولمختلف المراحل، موضحاً أن ثمة معايير مهنية تسير عليها الوزارة لاختيار أفضل الكفاءات".

وتقدم للامتحان ما يقارب من 40 ألف خريج تربية من مختلف التخصصات وذلك في 101 لجنة على مستوى مديريات محافظات قطاع غزة، ومن المقرر أن تجرى عمليات التصحيح خلال الأيام القادمة والإعلان عن النتائج ثم تنظيم مقابلات شخصية للناجحين في الامتحان التحريري.

وجرى امتحان توظيف المعلمين للعام 2019 هذا العام في أكثر من مائة لجنة على مستوى مديريات محافظات قطاع غزة.

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