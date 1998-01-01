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اشتية يبحث مع مدير البنك الدولي أولويات الحكومة التنموية

الخميس 09 مايو 2019 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع مدير البنك الدولي أولويات الحكومة التنموية


رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية البنك الدولي للعب دور في مراقبة الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية من خلال إيجاد آلية فعّالة لتدقيق الفواتير بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، المدير الجديد للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

واستعرض اشتية خطة عمل الحكومة على الصعيد الاقتصادي والتنموي خلال الفترة المقبلة، داعيا البنك الدولي لمواءمة مشاريعه مع الأولويات الفلسطينية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.

وقال اشتية: "إسرائيل تريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني وانهاكه، من خلال الاقتطاع من أموال المقاصة، والتلاعب بالمبالغ المالية المستحقة للسلطة والسرقة منها، ومحاولة جر المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين الى حرب قانونية قد تؤدي إلى خسارتها واغلاقها".

من جانبه، أكد شانكار استعداد البنك الدولي والمؤسسات العاملة تحت مظلته في فلسطين لرفع مستوى التنسيق لتلبي المشاريع المنفّذة أولويات الحكومة الفلسطينية.

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