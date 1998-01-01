وزير الريادة والتمكين: لن ندخر جهدا في توفير فرص العمل لتخفيف نسبة البطالة

غزة / سما /

قال وزير الريادة والتمكين أسامة سعداوي إن الحكومة لن تدخر جهدا في توفير فرص عمل، للتخفيف من نسبة البطالة في فلسطين.

واطلع السعدي خلال لقائه رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، اليوم الخميس، على مجموعة أفكار تم طرحها حول طبيعة التعاون بين الوزارة والاتحاد للنهوض بقطاع الانشاءات باعتباره من أهم القطاعات للتمكين الاقتصادي والبنية التحتية.

وأكد كحيل أن زيارة سعداوي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة، تعكس مدى الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه قطاع غزة، وحرصه على الاستماع والمشاركة بوضع الخطط المستقبلية.

وفي سياق متصل، بحث سعداوي رئيس الغرفة التجارية في غزة وليد الحصري، سبل التعاون المشترك، لدعم مفهوم الريادة والتمكين والابداع، بهدف الوصول لاقتصاد وطني منتج ومستقل.

وتخللت زيارة سعداوي للغرفة لقاءات مع مجموعة من الرياديات، إضافة إلى مستفيدين من مشاريع من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تستضيفها الغرفة التجارية.

وأشاد الحصري بالجهود الكبيرة التي يبذلها الوزير سعداوي ميدانيا للتعرف على الواقع الاقتصادي والريادي في القطاع، من خلال جولاته وزيارته على المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا أنها تعكس جديته واصراره على العمل.

وفي السياق ذاته، التقى سعداوي رئيس جمعية رجال الأعمال نائب رئيس اتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة علي الحايك، إضافة مجموعة من أعضاء ادارة الاتحاد، ومجموعة من أصحاب المشاريع الريادية من فئة الشباب.

وأكدوا ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في فلسطين لوضع استراتيجية وطنية شاملة المحاور، بهدف دعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، وصولا إلى تحقيق أهداف اقتصادية واضحة المعالم، لعل أهمها خلق مزيد من فرص العمل وزيادة نسبة الانتاج الوطني.

وثمن الوزير السعداوي، دور القطاع الخاص في دعم وتمكين الشباب، وتحفيزهم على المشاريع الريادية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، واعدا بالعمل على تحسين وضع القطاع الخاص ودعمهم بجميع الوسائل من أجل بناء مجتمع أفضل.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن العمل التشاركي التي تهدف إليه الوزارة مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومشاركتهم في تحديد الاحتياجات، وأنها ستهتم بالعمل مع جميع الجهات للخروج بخطة شاملة.