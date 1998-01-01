مجدلاني يبحث مع المبعوث السويسري لعملية السلام آخر التطورات الفلسطينية

رام الله / سما /

بحث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، مع المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر، آخر التطورات السياسية، والجهود التي تقوم بها القيادة من أجل توفير الدعم المالي والسياسي في ظل التطورات والأحداث التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقال مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس بمدينة رام الله، بحضور السفير السويسري لدى دولة فلسطين جوليان ثوني، إن على المجتمع الدولي التحرك للحفاظ على القاعدة القانونية متمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك الإدارة الأميركية تعبث بساحة الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب دعوة جادة لمؤتمر دولي للسلام على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإنقاذ حل الدولتين.

من جانبه، أكد شتينغر دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وحرص بلاده على الدعم السياسي للشعب الفلسطيني وأمن واستقرار المنطقة.