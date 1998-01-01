سلطة النقد تحذر من عملة يورو مزيفة في السوق

رام الله / سما /

حذرت سلطة النقد التجار والمواطنين من التعامل مع أية مبالغ بعملة اليورو، للاشتباه بتزييفها.

وأوضحت سلطة النقد في بيان لها، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بمحاولة تمرير عملات يورو، مشتبه بتزييفها، عبر محال وشركات الصرافة وفروع بعض المصارف العاملة في فلسطين.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية عملات يشتبهون بتزييفها، للمباحث العامة، وسلطة النقد من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر البريد الالكتروني.

وأكدت سلطة النقد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاربة ظاهرة تزييف العملات، والحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن تزييف العملات من الجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني وتتطلب اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها وفق القانون.