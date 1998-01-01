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بالصور.. مصرع 4 وإصابة 10 بحادث سير مروّع غرب رام الله

الخميس 09 مايو 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور.. مصرع 4 وإصابة 10 بحادث سير مروّع غرب رام الله


رام الله / سما /

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح مختلفة، اليوم الخميس، إثر اصطدام حافلة صغيرة بالجدار الاسمنتي المحيط بشارع (445) غرب رام الله.

وذكر بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء، أنه تم تلقي بلاغ في تمام الساعة 14:52 حول حادث سير مروّع، إثر اصطدام حافلة صغيرة "ميني باص" بجدار الحماية على شارع (443) بالقرب من مفترق (شيلات) باتجاه القدس".

وأضاف البيان، أن طواقم الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث قدمت العلاج الأولي لـ 14 مصابا بينهم أربعة في حالة حرجة جدا، وقد تم تأكيد وفاتهم لاحقا، مشيرة إلى أن احد المصابين جروحه متوسطة و9 طفيفة، وأن المصابين هم رجال في سنوات الأربعين من العمر.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية الشارع الذي وقع عليه الحادث، وشرعت بالتحقيق في ملابساته.

يتبع..

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