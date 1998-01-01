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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

الخميس 09 مايو 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

 أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الخميس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير معمر فتحي شريف أبو الشيخ (40 عامًا) من مدينة طولكرم، حكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير كامل عبد الرحمن محمود منصور (39 عامًا) من مدينة نابلس محكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير عدي عادل إبراهيم سالم من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن تسعة أعوام ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.

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