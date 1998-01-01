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الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..

الخميس 09 مايو 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة وهذا ما سيبحثه..


غزة / سما /

وصل الوفد الامني المصري، مساء اليوم الخميس، الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وجاءت زيارة الوفد الى القطاع للاشراف على تنفيذ تفاهمات التهدئة ولمنع اندلاع مواجهة جديدة.

كما سيلتقي الوفد قيادات من  حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

في السياق، قال موقع والا العبري، إن وفد مصري سيصل بعد ظهر هذا اليوم لإجراء محادثات مع الفصائل في غزة حول التفاهمات، يجب التأكيد على أن المال ليس القصة كلها، إن سرعة تنفيذ التفاهمات (التمويل العملي للمشاريع) لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى.

وأضاف: إن يوم الجمعة سيكون بمثابة اختبار لقائد فرقة غزة في التعامل مع تظاهرات السياج الفاصل ...

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