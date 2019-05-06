ابو هولي يعلن عن انطلاق فعاليات النكبة في الوطن والشتات

غزة / سما /

اعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي عن انطلاق فعاليات احياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة في الوطن والشتات وفي كافة اماكن التواجد الفلسطيني .

واوضح د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان الفعالية المركزية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ستكون من خلال المسيرة والهرجان المركزي الذي سيقام في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مدينة رام الله والتي ستنطلق من ضريح الشهيد ياسر عرفات الى ميدان الشهيد ياسر عرفات .

وأضاف د. ابو هولي ان فعالية المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ستنطلق يوم الثلاثاء 14/5/2019 الساعة 11:30 من مقر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" البوابة الغربية باتجاه مقر الأمم المتحدة حيث سيقام المهرجان المركزي التي سيلقى فيه كلمة لرئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الدكتور احمد ابو هولي .

اما بخصوص فعاليات مخيمات لبنان كشف د. ابو هولي ان مهرجاناً مركزياً سيقام في مدينة صيدا بلبنان يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 الساعة 11:30 صباحا بمشاركة كافة القوى الفلسطينية حيث سيتخلله عدة كلمات سياسية .

وتابع ان اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى لنكبة ستنظم مؤتمرا فكريا بتاريخ 21-23 حزيران 2019 لمدة ثلاثة ايام في السويد بمدينة ابسالا بمشاركة الجاليات الفلسطينية في اوروبا .

واوضح د. ابو هولي ان عدة فعاليات ووقفات ستقام امام مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان الى جانب المهرجان المركزي في مخيم صيدا ، كما سيكون هناك فعاليات ومسيرات في كافة اماكن تواجد الجاليات الفلسطينية في اوروبا والدول العربية والأميركيتين بالتنسيق مع السفارات والجاليات والفصائل الفلسطينية يوم 15/5/2019 .

واكد على ان اللجنة الوطنية العليا حرصت على انطلاق فعاليات النكبة هذا العام موحدة في البوستر والشعار تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بتوحيد الجهود لإحياء فعاليات النكبة .

وتابع د. ابو هولي انه بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 6/5/2019 تم تكلف وزارة التربية والتعليم بتخصيص احدى الحصص الدراسية ي المدارس لتعريف الطلبة بنكبة الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين وحقه العادل في العودة الى دياره بالإضافة الى تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعميم على خطباء وائمة المساجد لتخصيص خطبة يوم الجمعة الموافق 10/5/2019 للحديث عن النكبة وتداعياتها وتخصيص صلاة الأحد في الكنائس للحديث عن النكبة وتداعياتها ودعوة المصلين للمشاركة في الفعاليات التي ستنظم في هذه المناسبة واطلاق صفارة الحداد من سماعات المساجد وقرع اجراس الكنائس في تمام ساعة 12 من يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 لمدة 71 ثانية بعدد سنوات النكبة .

واضاف د. ابو هولي أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية بتزويد السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج بالمواد الاعلامية والبوستر والشعارات الموحدة لافتا الى ان مذكرات سياسية ستوجه للأمين العام للأمم المتحدة واخرى لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وللمفوض العام للأونروا لتذكيرهم بهذه المناسبة الأليمة ومطالبتهم بإنصاف شعبنا وبرفع الظلم التاريخي عنه وتوفير الحماية الدولية له .

وأشار د. ابو هولي إلى أن هناك سلسلة من الفعاليات التي ستنفذ داخل المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية على مدار العام، تشمل ندوات سياسية ، ورشات عمل حول قضية اللاجئين، أمسيات شعرية وفنية، معرض للصور والتراث تشير إلى رحلة اللجوء، مؤتمرات شعبية وفكرية، مسيرات شموع وكشافة، خيام اعتصام ، وبطولات رياضية ، ومسابقات ثقافية لطلبة المدارس، وجلسات عشائرية لاستعادة ذكريات الحياة قبل النكبة ، موضحا أن هذه الفعاليات ستشارك فيها القوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والجمعيات واللجان الشعبية في المخيمات والجامعات الفلسطينية والوجهاء والمخاتير وأساتذة الجامعات والباحثين والمفكرين.

واوضح د. ابو هولي ان ذكرى النكبة تأتي في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تواجه القضية الفلسطينية على وجه العموم وقضية اللاجئين على وجه الخصوص في ظل المسعى الأمريكي الاسرائيلي الى فرض الحلول التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية كأسس وقواعد للحل وترسيخ السلام وانهاء الصراع في المنطقة من خلال ما يعرف بصفقة القرن التي بدأت فعليا بتنفيذها من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس وقطع تمويلها لوكالة الغوث الدولية لإنهاء دورها كمدخل لتصفية قضة اللاجئين الفلسطينيين واختزال اعدادهم الى بضعة آلاف واسقاط صفة اللجوء عنهم ، وقطع المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وتحركها نحو إيجاد حلول إنسانية لمشكلات قطاع غزة، بغرض تعزيز فصله تمهيدًا لتمرير الصفقة .

وأكد د. ابو هولي أن اللجنة الوطنية حرصت عبر سلسلة اجتماعات تحضيرية عقدتها مع الفصائل الفلسطينية والاتحادات والمنظمات الاهلية والوجهاء والمخاتير على مشاركة الكل الوطني وان تكون جميع الفعاليات التي ستنظم في كافة محافظات الوطن والشتات الفلسطيني تحت خطاب وبوستر وشعار موحد حمل عنوان "من رماد النكبة الى تجسيد العودة فلنسقط المؤامرات" للتأكيد على وحدة قضية اللاجئين وعدم تجزئتها تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للعشب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود بما يتناسب من حجم الذكرى لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها قضية اللاجئين القضية الفلسطينية مشددا على ان قضية اللاجئين هي قضية موحدة وجامعة للشعب الفلسطيني ، توحد ولا تفرق ان جميع شرائج المجتمع الفلسطيني يجب ان تنخرط بكافة النكبة لهذا العام .

ودعا د. ابو هولي شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده في الوطن والشتات المشاركة والانخراط الفاعل في المسيرات والمهرجانات التي ستقام في المحافظات الشمالية في مدينة رام الله يوم 15/5/2019 وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) يوم الثلاثاء 14/5/2019 لإيصال الرسالة واضحة للمجتمع الدولي ولكل احرار العالم باننا متمسكون بحقوقنا وثوابتنا الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض صفقة القرن الأمريكية ودعماً لمواقف القيادة الفلسطينية المتمسكة بالثوابت والحقوق والتأكيد على تمسكنا بوكالة الغوث الدولية واستمرارية عملها في تقديم خدماتها لحين عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .