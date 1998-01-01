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أبو سيف يشيد بمواقف الأردن تجاه شعبنا وقضيته

الخميس 09 مايو 2019 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أشاد وزير الثقافة عاطف أبو سيف بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا تجاه دعم القضية الفلسطينية، وعمق العلاقات التي تربط البلدين.

وشدد أبو سيف خلال لقائه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين محمد أبو وندي، في مكتبه برام الله، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز التعاون في الجانب الثقافي، خاصة أن الأردن تعد من الدول الشقيقة الحاضنة للثقافة الفلسطينية بأنشطتها وفعالياتها.

ووضع أبو سيف السفير بصورة الوضع الثقافي في فلسطين، ودور وزارة الثقافة في تعزيز الإبداع الثقافي بكافة مجالاته.

بدوره، أكد السفير أبو وندي أهمية استمرار تعزيز التعاون الثنائي في كافة القضايا المشتركة.

#عاطف أبو سيف

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