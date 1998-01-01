كندا تقدم مساهمة لبرنامج الأغذية العالمي لدعم الفلسطينيين في الضفة والقطاع

رام الله / سما /

قدمت حكومة كندا إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة بقيمة 3.2 مليون دولار كندي، حوالي 2.4 مليون دولار أميركي، لدعم 128 ألف فلسطيني محتاج في قطاع غزة والضفة الغربية.

ومن المقرر أن يستخدم البرنامج تلك المساهمة لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 91 ألف شخص من غير اللاجئين في غزة، ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من خلال توفير قسائم الكترونية لمدة شهر ونصف تقريبا، إذ يُمكنهم استخدام القسائم لشراء أي سلع غذائية يختارونها، من منتجات الألبان الطازجة والبيض والخضراوات وكذلك الحبوب والبقوليات، من أي متجر من بعض المتاجر المُحددة البالغ عددها 83.

وفي الضفة الغربية، سيحصل 37 ألف شخص من البدو والرعاة على حصص غذائية مُكوَّنة من الطحين المدعم، والبقوليات، والزيت النباتي، والملح، بما يغطي احتياجاتهم لمدة ثلاثة أشهر.

وقال ممثل والمدير القُطري لبرنامج الاغذية العالمي ستيفن كيرني "إننا ممتنون لالتزام حكومة كندا بتقديم المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين الأشد احتياجا".

وأضاف ان "من الضروري الاستمرار في تقديم المساعدات نظراً لتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في فلسطين، ما يجعلهم يتناولون وجبات أقل ويلجأون إلى الاستدانة ويعتمدون على دعم الجيران والأصدقاء".

ومن المقرر أن يستخدم البرنامج جزءا من هذه المساهمة لتنظيم جلسات للتوعية الصحية والغذائية، تتعلم الأسر من خلالها كيفية تحضير وجبات صحية وغنية بالفيتامينات، باستخدام مستحقاتهم الغذائية التي يوفرها لهم البرنامج.

وقال ممثل كندا لدى فلسطين دوغلاس سكوت براودفوت إن "برنامج الأغذية العالمي شريك طويل الأمد ومحل ثقتنا. فبالإضافة إلى العمل الهام الذي يقوم به البرنامج لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفقراء من الرجال والنساء في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، وتقدر كندا التأثير الإيجابي للبرنامج على الاقتصاد المحلي فهو يشجع المزارعين المحليين، ومنتجي الأغذية، والمحلات التجارية على العمل مع شركاء مثل برنامج الأغذية العالمي ممن يدعمون المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات وهو من الأولويات الرئيسية لكندا".