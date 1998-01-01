اسرئيل تخطط لإطلاق مركبة فضائية جديدة الى القمر خلال عامين

القدس المحتلة / سما /

قال مؤسس برنامج SpaceIL، المسؤول عن برنامج الفضاء الإسرائيلي، موريس كاهان، في جبل "هرتسل" بالقدس، الخميس، خلال الاحتفالات الرسمية بذكرى استقلال اسرائيل الـ 71، إن "برنامج SpaceIL الذي أطلق المركبة الإسرائيلية ’بريشيت’ الى القمر، سيكون جاهزًا لإطلاق مركبة جديدة خلال عامين بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتناهو".

وأكد كاهان عندما سئل إذا كان سيستمر في البرنامج لإطلاق مركبة فضائية أخرى، قال بأنه يقبل رسميًا عرض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمواصلة البرنامج تكريمًا لـ ’ بريشيت 1’ و’ بريشيت 2’ ولإسرائيل".

وأضاف كاهان "لم نصل إلى القمر، لكننا حاولنا، وبدأنا بشيء، وعلينا الانتهاء منه، وسنضع علم اسرائيل على القمر"، مشيرًا الى انه "بعد كل الدعم الذي حصلنا عليه، قررنا أننا سنبني مركبة فضائية جديدة،’بريشيت 2’، وسنضعها على سطح القمر، وسنكمل المهمة".

وفشلت أول محاولة لإسرائيل للهبوط على سطح القمر في الشهر الماضي في اللحظة الأخيرة، وأشارت المُعطيات التي جمعتها شركة " SpaceIL" والصناعات الجوية الإسرائيلية، إلى أن سبب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت" على سطح القمر، يعود إلى عطل فني في أحد مركّباتها، أدى إلى سلسلة من الأحداث، التي تم خلالها توقّف المحرك الرئيسي عن التشغيل، والذي بدونه لا يمكن إيقاف المركبة الفضائية.

يذكر انه تم إطلاق مركبة "بريشيت"، التي تعني بالعربية "سفر التكوين"، في 22 شباط/فبراير من قاعدة "كيب كانفرال" في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من شركة SpaceX ومقرها في الولايات المتحدة وتابعة لرجل الأعمال ايلون موسك. وبذلك كانت إسرائيل ستصبح هي الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين التي تهبط مركبة فضائية على سطح القمر.