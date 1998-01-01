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مجدلاني يستقبل المبعوث السويسري لعملية السلام ويبحثان آخر التطورات

الخميس 09 مايو 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استقبل الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني، صباح اليوم الخميس بمكتبه بمدينة رام الله، المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينغر ، بحضور السفير السويسري لدى دولة فلسطين جوليان ثوني،وبحث اللقاء آخر التطورات السياسية، والجهود التي تقوم بها القيادة من اجل توفير الدعم المالي والسياسي في ظل التطورات والاحداث التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ووضع د. مجدلاني شتينغر، بصورة الأوضاع وما تمر بها السلطة الفلسطينية من حصار مالي ، وانسداد افق العملية السياسية، وحالة الشراكة التامة بين الاحتلال وادارة ترامب، مشيرا أن كافة ما يطرح من أفكار ويقال عنها أمريكية هي لغاية اللحظة الراهنة بالونات اختبار سياسية.

وتاابع د. مجدلاني على المجتمع الدولي التحرك للحفاظ على القاعدة القانونية متمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وعدم ترك ادارة ترامب تعبث بساحة الشرق الأوسط ، عبر حديثها المتكرر عن صفقة القرن، الامر الذي يتطلب دعوة جادة لمؤتر دولي للسلام على قاعدة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وانقاذ حل الدولتين.

ومن جانبة أكد شتينغر على دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن بلاده حريصة على الدعم السياسي للشعب الفلسطيني وكذلك على امن واستقرار المنطقة.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية للجبهة بشار العزة.

#احمد مجدلاني

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