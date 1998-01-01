القدس: الإفراج عن ناشط وفتى بشروط وتمديد اعتقال آخرين

القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الافراج عن ناشط وفتى من القدس المحتلة بشروط، وتمديد اعتقال آخرين.

وفي السياق، قرر الاحتلال الإفراج عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان جنوب المسجد الأقصى مراد أبو شافع، بشرط عدم المشاركة باجتماعات ولقاءات لمدة شهر، والإفراج عن الفتى مؤيد السلايمة، بشرط الحبس المنزلي لمدة يوم، وكفالة 500 شيقل.

من جهة أخرى، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشابين منذر ناصر، ومحمد السلايمة، ليوم غد الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين خلال ملاحقتها للمقدسيين في محيط بابي الأسباط والعمود بمدينة القدس، تزامنا مع خروج المصلين من المسجد الأقصى، بعد أدائهم صلاة التراويح.