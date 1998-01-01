حماس: وفدنا بالقاهرة ناقش كسر الحصار نهائيا ووقف العدوان على شعبنا

غزة / سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقطاع غزة إن رئيسها في قطاع غزة، يحيى السنوار، ناقش خلال زيارته لجمهورية مصر العربية والتي رافقه فيها عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، سبل كسر الحصار نهائيا عن القطاع.

وأضافت الحركة في تصريح على موقعها الرسمي ان وفدها بحث العديد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة، وفي مقدمتها المباحثات الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على شعبنا.

وعبر الوفد عن تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان، وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ، كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائيا بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن شعبنا البطل.

وأكد على حرص الحركة وتمسكها الثابت باستعادة الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية وعلى رأسها صفقة ترمب.

وبحث وفد حركة حماس العلاقات الثنائية بين حركة حماس ومصر، مؤكداً أهمية ومحورية الدور المصري في القضية الفلسطينية.

وشملت الزيارة عدة لقاءات جمعت وفد حركة حماس بالإخوة في قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

وناقش الطرفان سبل تعزيز مقاومة شعبنا وتطوير قدراتها بصفتها الدرع الحامي لشعبنا، لتجبر العدو على الخضوع لإرادته وتمكنه من انتزاع حقوقه، مؤكدين على تجذر العلاقة ووحدة الموقف بين الحركتين.

وتناولت اللقاءات الخطة الوطنية لمواجهة صفقة القرن، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وآفاق تعزيز صمود شعبنا وثباته على طريق التحرير والعودة.